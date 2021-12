Das ist die Insel Madeira, um die das Schutz-Gebiet liegt. (Screenshot Google Maps, erstellt am 7.8.2017)

Das Meer um Madeira ist sehr wichtig für viele Tier-Arten. Denn dort sind zum Beispiel Wale und wandernde Fische. Das sind Fische, die große Strecken schwimmen, zum Beispiel Lachse.

Madeira sagt: Alle Tier-Arten in dem Gebiet sind geschützt. Sie dürfen nicht gefischt werden. Außerdem darf niemand in dem Gebiet Roh-Stoffe abbauen, also zum Beispiel Öl fördern.

