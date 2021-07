Das Land Haiti ist ein sehr armes Land in der Karibik. Es gibt dort schon lange Chaos und Gewalt. Jetzt ist der Präsident von Haiti ermordet worden.

Der Präsident von Haiti, Jovenel Moïse, ist tot. (imago / Orlando Barra)

Der Präsident hieß Jovenel Moïse. Eine Gruppe war in sein Haus eingebrochen und hat ihn erschossen. Seine Frau ist schwer verletzt und wird in einem Kranken-Haus in dem Land USA behandelt.

Moïse hatte viele Gegner. Niemand weiß bisher, wer ihn ermordet hat. Die Polizei hat mehrere Männer festgenommen und einige von ihnen erschossen. Es ist nicht klar, ob diese Männer die Täter waren. In Haiti haben schon lange viele Menschen gegen Moïse protestiert.

Jetzt ist die Lage in dem Land sehr chaotisch und schwierig. In der Verfassung steht: Jetzt soll der Chef vom Obersten Gerichts-Hof erst einmal Präsident werden. Doch der ist vor kurzer Zeit an einer Corona-Infektion gestorben. Es gibt in Haiti auch kein Parlament mehr. Denn die Wahlen für das Parlament wurden wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Und: In Haiti gibt es auch viel Gewalt von Banden auf den Straßen. Es ist nicht sicher, auf die Straße zu gehen.

Einige Staaten und Hilfs-Organisationen sagen: Es braucht jetzt Friedens-Soldaten von den Vereinten Nationen in Haiti. Die Soldatinnen und Soldaten könnten dann Wahlen sicher machen.