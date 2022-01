Proteste in Kasachstan

Demonstranten in der kasachischen Stadt Almaty (AFP / Abduaziz MADYAROV)

Die Menschen in Kasachstan protestieren gegen die hohen Gas-Preise. Viele Menschen in Kasachstan sind arm. Ihre Autos fahren mit Gas. Die Demonstranten finden: Die Regierung hat schlecht gearbeitet. Die Regierung ist schuld an der schlechten Wirtschafts-Lage. Kasachstan ist eigentlich ein reiches Land. Es gibt viele Roh-Stoffe. Zum Beispiel Erd-Öl und Erd-Gas.

Bei den Protesten sind viele Demonstranten, Polizisten und Soldaten gestorben. Niemand weiß, wie viele Menschen gestorben sind. Die Regierung hat das Internet blockiert.

Der Präsident von Kasachstan heißt Kassym-Schomart Tokajew. Er hat die Regierung entlassen. Dann hat das Militär eingegriffen. Tokajew hat auch Russland um Hilfe gebeten. Tokajew sagt: Ausländer sind für die Proteste verantwortlich.

Russland führt ein Militär-Bündnis an. Die Länder Kasachstan, Armenien, Belarus, Kirgistan und Tadschikistan gehören zu dem Bündnis. Das Bündnis hat Friedens-Truppen. Das Bündnis hat gesagt: Sie werden jetzt nach Kasachstan geschickt.

Die Europäische Union und die USA fordern: Der Konflikt muss friedlich gelöst werden.

