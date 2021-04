Putin sichert sich Macht

Wladimir Putin ist der Präsident von dem Land Russland. Jetzt hat er ein wichtiges Gesetz unterschrieben. Durch das Gesetz kann Putin noch sehr lange an der Macht bleiben.

Wladimir Putin, Präsident von dem Land Russland. (picture alliance/dpa/TASS/Mikhail Klimentyev)

Das Gesetz ist im vergangenen Jahr geändert worden. Nach dem Gesetz darf ein Präsident 2 Amts-Zeiten machen. Das Gesetz gilt aber erst bei der nächsten Wahl im Jahr 2024. Und weil es ein neues Gesetz ist, tut man so, als ob Putin noch nicht Präsident war. Das heißt, er darf trotzdem nochmal Präsident werden.

Eine Amts-Zeit dauert 6 Jahre. Putin kann also bis zum Jahr 2036 im Amt bleiben.

Kritiker sagen, mit dem Gesetz bleibt Putin sein Leben lang Präsident. Putin ist schon lange an der Macht. Im Jahr 2000 wurde er zum 1. Mal Präsident von Russland. Nach 2 Amtszeiten durfte er nicht mehr Präsident sein. So steht es in der Verfassung. Deshalb wurde Putin 2008 Regierungs-Chef. Danach konnte er wieder Präsident werden.