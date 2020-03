Sängerin kritisiert Beleidigungen

Billie Eilish ist eine berühmte Sängerin. Sie hat ein neues Video gemacht. Darin sagt sie: Viele Menschen kritisieren mein Aussehen. Sie beleidigen mich deswegen. Billie Eilish sagt auch: Dazu haben die Menschen kein Recht.

Billie Eilish kritisiert Menschen, die sie beleidigen. (imago images / Zuma Press/ El Universal)

Billie Eilish ist gerade auf Konzert-Reise. Das neue Video hat sie auf einem Konzert in der Stadt Miami in dem Land USA gezeigt. In dem Video geht es um Body-Shaming. Das ist englisch. Es bedeutet, einen Menschen wegen seines Körpers zu diskriminieren. Das erlebt Billie Eilish immer wieder.

In dem Video sagt sie: Ihr alle habt meinen Körper noch nie gesehen. Trotzdem redet ihr darüber und kritisiert mich. Sie sagt: Es ist ganz egal, was ich anziehe. Immer werde ich kritisiert oder beleidigt.

Billie Eilish trägt auf ihren Konzerten oft besonders große Sachen. Sie macht das absichtlich. Sie will nicht, dass ihr Körper eine Rolle für die Meinung der Menschen spielt.