Satellit beschossen

Der Satellit war schon alt und hat nicht mehr funktioniert. Deshalb hat Russland diesen Satelliten für den Test benutzt. Der Satellit wurde beschossen. Dadurch ist er in viele kleine Teile zersprungen.

Einige von den Trümmer-Teilen sind in die Nähe von der Raum-Station ISS gekommen. Die Astronauten haben sich vorsichtshalber in der Station in Sicherheit gebracht. Ihnen ist nichts passiert. Die USA sagen aber: Die Trümmer-Teile sind gefährlich. Und sie werden noch sehr lange um die Erde kreisen.

Auch die deutsche Bundes-Regierung hat den Abschuss kritisiert. Sie hat gesagt: Es ist ein Risiko für die Astronauten. Die Regierung von Russland sagt: Das stimmt nicht, es gibt keine Gefahr.

In verschiedenen Ländern forscht das Militär schon länger an Waffen, die man im Welt-Raum einsetzen kann. Meistens ist diese Forschung geheim. Der Test von Russland hat gezeigt, wie weit diese Forschung schon ist.

