Schiffs-Werften pleite

Das Logo der MV Werften an ihrem Gebäude. (dpa/Jens Büttner)

Das Unternehmen MV Werften hat in den Städten Rostock, Wismar und Stralsund Kreuzfahrt-Schiffe gebaut. Aber wegen Corona gibt es kaum noch Kreuz-Fahrten. Deshalb war die Werften-Gruppe aus Mecklenburg-Vorpommern in der Krise. 2.000 Beschäftigte könnten jetzt ihren Job verlieren. Das Kreuzfahrt-Schiff „Global One“ in Wismar soll aber noch fertig gebaut werden.

Der Bundes-Wirtschafts-Minister heißt Robert Habeck. Er hat gesagt: Wir wollten MV Werften helfen, damit sie nicht pleite gehen. Aber die Besitzer wollten das nicht. Die Besitzer kommen aus Asien.

Auch die Lloyd-Werft in der Stadt Bremerhaven Insolvenz angemeldet. Hier geht es um 300 Arbeits-Plätze. Die Politik hat aber versprochen: Sie will versuchen, die Jobs der Menschen zu retten.

