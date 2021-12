Schwere Stürme in den USA

Schäden in der Stadt Mayfield im Bundesstaat Kentucky (Getty Images via AFP / Brett Carlsen )

Am schlimmsten waren die Stürme in dem Bundes-Staat Kentucky. Er liegt im Osten von den USA. In der kleinen Stadt Mayfield ist eine ganze Fabrik eingestürzt. In der Fabrik haben viele Menschen gearbeitet. Sie haben Kerzen hergestellt. Einige von den Arbeiterinnen und Arbeitern sind bei dem Einsturz gestorben.

Insgesamt gab es mehr als 30 Tornados in Kentucky und anderen Bundes-Staaten. Mehr als 80 Menschen sind gestorben.

US-Präsident Joe Biden hat das Katastrophen-Gebiet besucht. Er hat versprochen: Die Regierung wird den Menschen dort helfen. Viele Menschen haben durch die Stürme ihr Zuhause verloren.

www.nachrichtenleicht.de