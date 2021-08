Schwere Wald-Brände

In mehreren Ländern gibt es immer noch große Wald-Brände. In Süd-Frankreich sind auch Häuser abgebrannt. 2 Menschen sind gestorben.

Im Süden von dem Land Frankreich brennt es an der Cote-d’Azur. Das ist eine bekannte Urlaubs-Gegend am Mittel-Meer. Auch in diesem Sommer sind viele Urlauberinnen und Urlauber dort. Sie mussten sich vor dem Feuer in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr hat es mehrere Tage lang nicht geschafft, die Brände zu löschen. Denn es gab starken Wind.

Auch in Griechenland kämpfen Feuerwehr-Leute weiter gegen große Brände. Einen Ort in der Nähe von der Haupt-Stadt Athen konnten sie retten. In dem Ort leben 3.000 Menschen.

In dem Land USA gibt es auch schon seit längerer Zeit Gefahr durch Wald-Brände. In Kalifornien sind 10.000 Feuerwehr-Leute im Einsatz.

Wissenschaftler sagen: Durch den Klima-Wandel werden die Wald-Brände in vielen Ländern schlimmer. Zum Klima-Wandel gab es vor kurzem einen wichtigen Bericht. Darin steht: Wir brauchen sehr schnell einen besseren Klima-Schutz.