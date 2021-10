SPD, Grüne und FDP wollen regieren

Die 3 Parteien SPD, Grüne und FDP wollen zusammen Deutschland regieren. Das haben jetzt wichtige Personen von den Parteien entschieden. Vorher haben sie mehrere Tage darüber miteinander gesprochen.

Robert Habeck und Annalena Baerbock von den Grünen, Olaf Scholz von der SPD und Christian Lindner von der FDP. Sie haben zusammen eine Presse-Konferenz gegeben. (dpa/Kay Nietfeld)

Ob es eine neue Regierung mit den 3 Parteien gibt, ist aber noch nicht ganz sicher. In den Parteien müssen erst noch wichtige Gruppen zustimmen. Dann wollen die Parteien Koalitions-Gespräche führen. Das bedeutet: Sie sprechen ganz genau darüber, was sie in den nächsten 4 Jahren alles verändern wollen.

Am Ende wird dann auch entschieden, welche Partei und welcher Mensch sich um welches Ministerium kümmert. Erst wenn die 3 Parteien sich auf alle Details geeinigt haben, gibt es eine neue Regierung.

Die SPD in dem Bundes-Land Mecklenburg-Vorpommern will auch über eine neue Regierung für das Bundes-Land reden. Ihre Chefin heißt Manuela Schwesig. Sie hat gesagt: Ich werde Koalitions-Verhandlungen mit der Partei Die Linke führen. Zuletzt hat sie mit der CDU regiert.