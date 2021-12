Streit mit Russland

Außen-Ministerin Baerbock sagt: Russland hat das Recht gebrochen. (imago images/photothek)

Ein Gericht in Berlin hat einen Mann aus Russland verurteilt. Die Richter sagen: Er hat im Jahr 2019 einen Mann aus dem Land Georgien ermordet. Das war in Berlin, in einem Park mit dem Namen „Kleiner Tiergarten“. Viele sagen deshalb zu der Tat auch „Tiergarten-Mord“.

Die Richter haben aber auch gesagt: Es war ein Auftrags-Mord. Dahinter steckte die Regierung von Russland. Die Richter nennen das „Staats-Terrorismus“. Das Gericht meint also: Russland hat aus politischen Gründen einen Mörder losgeschickt.

Deshalb gibt es jetzt eine Krise zwischen beiden Ländern. Annalena Baerbock ist die neue deutsche Außen-Ministerin. Sie hat 2 russische Diplomaten aus Deutschland ausgewiesen. Die Diplomaten müssen das Land verlassen. Mit der Ausweisung zeigt Baerbock: Deutschland akzeptiert das Verhalten von Russland nicht.

Die Regierung von Russland sagt: Die Vorwürfe stimmen nicht. Wir werden zu Unrecht beschuldigt. Und wir werden auf die Ausweisung reagieren.

