Streit über #allesdichtmachen

Mehr als 50 Schauspieler und Schauspielerinnen haben Videos gedreht über die Corona-Politik. Die meisten finden die Politik nicht gut. Im Internet sind die Filme unter dem Stichwort #allesdichtmachen zu finden.

Schauspielerinnen und Schauspieler haben Videos gegen die Corona-Politik gedreht. (Internetaktion #allesdichtmachen)

Mitgemacht haben viele bekannte Schauspieler. Zum Beispiel Jan Josef Liefers, Meret Becker und Ulrich Tukur. Sie alle spielen in dem Fernseh-Krimi „Tatort“ mit.

Sie arbeiten in den Videos mit Ironie. Das heißt, vieles ist nicht ernst gemeint oder übertrieben. In ein paar Filmen machen sich die Schauspielerinnen und Schauspieler lustig über die Maßnahmen gegen das Corona-Virus. Das finden viele Menschen schlecht. Es gibt viel Kritik an der Aktion. Mehrere Schauspielerinnen und Schauspieler sagen inzwischen: Unsere Aktion war falsch.

Es gibt aber auch Kritik am Umgang mit den Schauspielern. Denn manche Menschen haben sie beschimpft und bedroht wegen der Videos. Manche sagen, in Deutschland gibt es keinen richtigen Dialog mehr und es geht nur noch ums Recht haben.

Die Bundes-Kanzlerin in Deutschland heißt Angela Merkel. Sie hat jetzt der Kultur versprochen, dass mehr Hilfe von der Regierung kommt.