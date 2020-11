Nachrichten, 27. November 2020

In Deutschland gibt es jetzt noch strengere Corona-Regeln. Bis zum 20. Dezember sind nur noch Treffen in kleinen Gruppen erlaubt. Für Weihnachten und Silvester gibt es Sonder-Regeln. Die Weihnachts-Ferien in den Schulen sollen früher beginnen.

Bundes-Kanzlerin Angela Merkel und die Minister-Präsidenten von allen Bundes-Ländern haben die Regeln beschlossen. Sie sagen: Die Einschränkungen sind nötig, weil sich das Corona-Virus weiter stark ausgebreitet hat. Auch die Zahl von den Toten steigt. Die neuen Regeln gelten ab dem 1. Dezember. Das sind die Regeln für Dezember für die meisten Bundes-Länder: Drinnen dürfen sich höchstens 5 Menschen treffen. Sie dürfen nur aus 2 verschiedenen Haushalten kommen. Kinder jünger als 14 Jahre sind davon ausgenommen.

Vom 23. Dezember bis 1. Januar dürfen sich drinnen und draußen 10 Menschen treffen. Auch hier sind Kinder jünger als 14 Jahre davon ausgenommen.

Das Feuer-Werk auf großen Plätzen und Straßen ist verboten.

Alle Restaurants, Cafés, Kneipen sowie Museen, Kinos, Theater und andere Veranstaltungs-Orte bleiben geschlossen.

Kitas und Schulen bleiben geöffnet.

Weniger Kunden dürfen in einem Geschäft einkaufen.

Drinnen und draußen muss man eine Maske tragen.

Noch strengere Regeln soll es für Regionen geben, in denen es besonders viele Corona-Fälle gibt.

In den meisten Bundes-Ländern sollen die Weihnachts-Schul-Ferien schon früher beginnen. Die Bundes-Kanzlerin Angela Merkel und die Minister-Präsidenten von allen Bundes-Ländern haben lange über die strengeren Regeln diskutiert. Merkel hat gesagt: Leider sind die Corona-Zahlen immer noch hoch. Deshalb kann es keine Lockerungen geben. Auch im Bundestag haben die Politiker über die neuen Corona-Regeln diskutiert. Besonders die Parteien FDP, AfD und die Links-Partei haben die strengen Regeln kritisiert.

