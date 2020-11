Super-schnelles Transport-System

Vermischtes, 13. November 2020

In dem Land USA hat es einen Test für ein neues Transport-System gegeben. Das System soll sehr schnell sein. Zum ersten Mal sind Menschen damit gefahren.

Durch so eine Röhre sollen Menschen und Pakete in Kapseln reisen. (hyperloop one)

Das System heißt Hyperloop. Hyperloop funktioniert in etwa so: In einer langen Röhre gibt es eine Kapsel. In der Kapsel können Menschen sitzen oder es können Dinge gelagert werden. Die Kapsel wird dann mit den Menschen oder mit den Dingen durch die Röhre geschickt. Das Besondere ist: Aus der Röhre wird die Luft rausgesaugt, das nennt man Vakuum. Luft macht Dinge wie Autos und Züge langsamer. Weil es in der Röhre keine Luft gibt, kann die Kapsel besonders schnell fahren. Die Entwickler vom Hyperloop sagen: Wenn das System irgendwann ganz fertig ist, soll die Kapsel viel schneller sein als Züge. Vielleicht wird das System sogar schneller als ein normales Passagier-Flugzeug.

www.nachrichtenleicht.de