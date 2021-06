Union und Linke mit Wahl-Programmen

Die Parteien CDU und CSU haben sich auf ein gemeinsames Programm für die Bundestags-Wahl geeinigt. Der CDU-Chef Armin Laschet und der CSU-Chef Markus Söder haben das Programm in Berlin vorgestellt.

Der CDU-Chef Laschet und CSU-Chef Söder stellen das gemeinsame Wahl-Programm vor. (picture alliance/ dpa/ Kay Nietfeld)

Am 26. September wählen die Menschen in Deutschland den neuen Bundestag. CDU und CSU zusammen nennt man Union. Laschet will neuer Bundes-Kanzler werden. Das nennt man Kanzler-Kandidat. Laschet und Söder haben gesagt: Ohne die Union soll es keine neue Regierung geben. Im Augenblick regiert die Union zusammen mit der SPD.

Laschet und Söder haben gesagt: Wenn die Union wieder regieren kann, werden wir die Steuern nicht erhöhen. Mit den Steuern zahlt der Staat zum Beispiel Straßen oder Krankenhäuser. Wegen der Corona-Krise hat die Regierung viele Schulden gemacht. Eigentlich braucht die Regierung mehr Geld.

Laschet und Söder haben gesagt: Deutschland muss moderner werden. Außerdem will die Union Familien besser mit Geld unterstützen.

Die anderen Parteien haben das Wahl-Programm von der Union kritisiert. Die SPD und die FDP finden: Die Union erklärt nicht, woher das Geld für die Pläne kommen soll. Die Grünen finden: Die Union macht nicht genug gegen den Klima-Wandel.

Auch die Links-Partei hat ein Wahl-Programm beschlossen. Die Linke möchte eine Steuer-Reform. Sehr reiche Menschen in Deutschland sollen mehr Steuern zahlen. Menschen, die nicht so viel Geld haben, sollen weniger Steuern zahlen. Arme Menschen sollen auch weniger Miete für ihre Wohnungen zahlen.