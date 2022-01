Unwort des Jahres

Ein polnischer Soldat errichtet einen Grenzzaun. (AFP Jaap Arriens)

„Pushback“ ist englisch. Der Begriff bedeutet zurück-drängen oder zurück-schieben. Der Begriff wird oft benutzt, um zu beschreiben, wie Menschen auf der Flucht an der Grenze zur Europäischen Union zurück gedrängt werden.

Über das Unwort entscheiden Sprach-Experten. Sie sagen: Das Wort „pushback“ klingt harmlos. Die Situation an der Grenze ist es aber nicht. Oft wird auch Gewalt angewendet. Die Jury sagt: Es ist unmenschlich, Flüchtlinge an der Grenze zurück zu drängen und ihnen nicht zu helfen. Sie haben ein Recht darauf, Asyl in der EU zu beantragen.

Die Jury hat auch andere Worte kritisiert – zum Beispiel „Sprach-Polizei“. Das ist ein Wort, mit dem Menschen beleidigt werden, die sich für einen angemessenen Sprach-Gebrauch einsetzen. Also Menschen, die nicht wollen, dass man andere beleidigt oder diskriminiert.

