Urteile gegen Islamisten

26. Februar 2021

In Deutschland hat es wichtige Urteile gegen zwei Islamisten gegeben. In der Stadt Celle wurde ein Mann vom Gericht verurteilt, weil er die Terror-Organisation IS unterstützt hat.

Der Mann kommt aus dem Land Irak und nennt sich Abu Walaa. Er muss jetzt für 10,5 Jahre ins Gefängnis. Das Gericht hat gesagt: Der 37-Jährige hat junge Menschen vor allem im Ruhr-Gebiet und in Niedersachsen in Kampf-Gebiete von dem IS geschickt. Drei andere Angeklagte müssen auch für mehrere Jahre ins Gefängnis. Der Gerichts-Prozess hat fast 3,5 Jahre gedauert. In Kobenz hat ein Gericht einen Mann aus dem Land Syrien verurteilt. Er muss für 4,5 Jahre ins Gefängnis. Das Gericht hat gesagt: Er hat in syrischen Gefängnissen dabei geholfen, dass Menschen gefoltert wurden. Der Mann hat für den syrischen Geheim-Dienst gearbeitet. Der deutsche Außen-Minister heißt Heiko Maas. Er findet das Urteil gut und hat gesagt: Zum ersten Mal wird ein Verantwortlicher für seine Taten und für Folter in syrischen Gefängnissen bestraft. Dass der Prozess in Deutschland stattfindet, liegt am Völker-Strafrecht. Danach dürfen auch Taten verhandelt werden, die keinen direkten Bezug zu Deutschland haben.

