In dem Land USA haben die Menschen einen Präsidenten gewählt. Der jetzige Präsident heißt Donald Trump. Er ist von den Republikanern. Trump will noch einmal für 4 Jahre regieren. Sein Herausforderer heißt Joe Biden. Er ist von den Demokraten.

Nach der Wahl: Der demokratische Herausforderer Joe Biden und der republikanische Amtsinhaber Donald Trump (imago images | Zuma Wire (links) | Chris Kleponis (rechts))

Am Dienstag, den 3. November, haben die Menschen in den USA gewählt. Es gibt noch keinen Sieger. In einigen Bundes-Staaten in den USA werden noch Stimm-Zettel ausgezählt. Bei dieser Wahl dauert das besonders lange. Der Grund: Viele Menschen haben gesagt, ich habe Angst vor dem Corona-Virus und mache lieber Brief-Wahl. Dann muss ich nicht in ein Wahl-Lokal gehen.

Donald Trump will nicht auf das End-Ergebnis warten. Er hat schon gesagt: Ich habe die Wahl gewonnen. Die Demokraten wollen betrügen. Jetzt sollen Gerichte entscheiden. Die Demokraten sagen, was Trump getan hat, macht man nicht. Erst müssen alle Wahl-Zettel ausgezählt werden. Dann kann man sagen, wer der Sieger ist.

In den USA wird der Präsident nicht direkt von den Bürgern gewählt, sondern von Wahl-Leuten aus den Bundes-Staaten. Wenn ein Kandidat in einem Bundes-Staat die meisten Stimmen hat, bekommt er die Stimmen dieser Wahl-Leute. Wer Präsident werden will, braucht 270 Stimmen.