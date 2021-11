USA impfen Kinder gegen Corona

In dem Land USA können jetzt auch Kinder ab 5 Jahren eine Impfung gegen Corona bekommen. Die Gesundheits-Behörden sagen: Die Impfung ist sicher und schützt gut vor der Krankheit mit Covid-19.

Die Kinder bekommen den Impf-Stoff von der Firma Biontech. Sie bekommen eine kleinere Menge davon als die Erwachsenen. Die Firma hat den Impf-Stoff in einer Studie auch für Kinder getestet. Dann haben die Behörden die Ergebnisse von der Studie überprüft.

In Deutschland sind Corona-Impfungen bisher ab 12 Jahren zugelassen. Die Firma Biontech hat die Zulassung ab 5 Jahren auch schon beantragt. Aber die Behörden haben darüber noch nicht entschieden.

Es gibt unterschiedliche Meinungen darüber, ob Kinder gegen Corona geimpft werden sollten. Viele Eltern wollen ihre Kinder gerne schützen. Denn zur Zeit stecken sich besonders viele Kinder an. Das kann zum Beispiel in der Schule leicht passieren. Andererseits ist das Risiko für eine schwere Corona-Krankheit bei Kindern viel niedriger als bei Erwachsenen. Ob der Schutz durch die Impfung sinnvoll ist, prüft in Deutschland die Ständige Impf-Kommission. Sie wird dann sagen, ob sie die Impfung für alle Kinder empfiehlt.