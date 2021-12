Viele Tote bei Hoch-Wasser

Zerstörte Brücke in Ahrweiler nach der Flutkatastrophe (dpa / Boris Roessler)

Die Wasser-Massen und der Schlamm haben Orte verwüstet und Brücken zerstört. Häuser und Autos wurden von den Fluten mitgerissen. In den betroffenen Regionen wird immer noch aufgeräumt.

Einige Betroffene von der Katastrophe in Rheinland-Pfalz haben auch nach einem halben Jahr noch keine Heizung. In der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler wurde das Gas-Netz zerstört. Deshalb waren die Menschen noch lange in Not-Unterkünften.

Der Bund und die Länder geben 30 Milliarden Euro für den Wieder-Aufbau aus. Das Geld bekommen die Hoch-Wasser-Opfer. Von dem Geld sollen auch Straßen und Brücken repariert werden.

Die Hilfs-Bereitschaft ist sehr groß. Von überall in Deutschland sind Helfer und Helferinnen gekommen. Viele haben auch Geld und Sachen gespendet.

Wissenschaftler sagen: Der Klima-Wandel ist schuld an der Hoch-Wasser-Katastrophe. In Untersuchungen haben die Wissenschaftler gezeigt, dass durch die Erd-Erwärmung das Risiko für starke Regen-Fälle steigt.

