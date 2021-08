Vor der Bundestags-Wahl

In knapp einem Monat ist Bundestags-Wahl. Die Parteien machen jetzt Wahl-Kampf. Das bedeutet: Sie machen Werbung für sich. Die Bürgerinnen und Bürger können in dieser Zeit herausfinden, wen sie wählen wollen.

Sie wollen Bundes-Kanzler oder Bundes-Kanzlerin werden: Laschet, Baerbock, Scholz (picture alliance / dpa / SvenSimon)

Armin Laschet ist der Kanzler-Kandidat von den Parteien CDU und CSU. Das heißt: Er will der nächste Bundes-Kanzler werden. Auf einer großen Veranstaltung in Berlin hat Armin Laschet gesagt, welche Politik er machen will, wenn er gewählt wird. Laschet hat dabei betont, dass er die Steuern nicht erhöhen will. Beim Klima-Schutz will er Rücksicht auf die Wirtschaft nehmen.

Olaf Scholz will auch Bundes-Kanzler werden. Er ist der Kandidat von der Partei SPD. Er sagt, dass er den Klima-Schutz zu einer der wichtigsten Aufgaben in der Politik machen will. Aber er sagt auch, dass die Wirtschaft die Kohle-Kraftwerke noch viele Jahre braucht.

Annalena Baerbock hat Scholz dafür kritisiert. Sie ist die Kanzler-Kandidatin von den Grünen. Sie will, dass die Kohle-Kraftwerke schneller abgeschaltet werden. Sonst kann Deutschland seine Klima-Ziele nicht erreichen, sagt Baerbock.

Die Bundestags-Wahl ist am 26. September. Insgesamt machen 47 Parteien mit. Bei der Wahl kann man mitentscheiden, wer in Zukunft in Deutschland die Gesetze macht und wer das Land regiert.

Mit der Brief-Wahl kann man auch jetzt schon abstimmen. Der Deutschlandfunk bietet viele Informationen zur Wahl in Einfacher Sprache.