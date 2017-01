Am letzten Sonntag standen acht Morgan vor dem Dankort. Es handelt sich dabei um englische „Kult-Autos“, die immer noch Ähnlichkeit mit ihrem „Urgroßvater“ aus dem Jahre 1936 haben. In weiten Teilen basieren die heute in Handarbeit gebauten Fahrzeuge noch immer auf der ersten Serie. Übrigens, ein „Urahn“ aus dem Jahre 1936 war auch dabei, das Fahrzeug trägt die Fahrgestellnummer 7 …