Dürfen ab heute alle Schüler, egal ob Groß oder Klein hier in Bethel, Gadderbaum und Eckardtsheim.

Und so bleiben auch diese Roller für die kommenden 2 Wochen zu Hause, statt am Zaun der Martinschule hier an der Deckertstraße.

Liebe Schülerinnen und Schüler: euch allen schöne Osterferien!