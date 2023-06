118. Jahresfest in Lobetal

Am Sonntag fand in der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal, in der Nähe von Berlin, das 118. Jahresfest statt. Lobetal ist eine der Stiftungen Bethels. Nach Auskunft vom Lobetaler Pressesprecher Wolfgang Kern wurden um die 4000 Besucher erwartet.

Es war ein buntes Sommerfest, bei dem die Besucher aus den umliegenden Städten und Gemeinden viel Spaß hatten. Antenne Bethel war das erste Mal dort und lieferte live ein Stimmungsbild.