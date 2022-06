Bethel Athletics 2022 – Wir liefern live!

Am 11. Juni 2022 finden bereits zum 25. Mal die „Bethel athletics“ im Sportpark Gadderbaum statt. Einen ganzen Tag lang, vom Entzünden des Feuers bis zur Abschlussfeier, treten die Teilnehmenden in den unterschiedlichen Disziplinen an. Neben dem klassischen Leichtathletik-Wettbewerb finden wieder Fußball-, Judo-, Tischtennis- und Reitturniere statt. Hinzu kommen umfangreiche wettbewerbsfreie Angebote, die nicht nur für Menschen mit komplexen Behinderungen attraktiv sind.

Impressionen der „Bethel athletics“

Titelbild: © bethel.de