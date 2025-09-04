Bethel zieht Bilanz!

Trotz schwieriger politischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen blicken die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel auf ein positives Jahresergebnis für das Jahr 2024. Das erklärten Bethels Vorstandsvorsitzender Pastor Ulrich Pohl, sein Stellvertreter Pastor Dr. Bartolt Haase und Vorstandsmitglied Christoph Nolting, zuständig unter anderem für Finanzen und Wirtschaft, heute bei der Vorstellung des Jahresberichts 2024/25. Positive Entwicklungen erzielte Bethel sowohl bei der Zahl der Mitarbeitenden als auch im Jahresergebnis und bei der Summe der eingegangenen Spenden und Nachlässe.

Photo: v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel, Abteilung Presse & Kommunikation