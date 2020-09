Im Berufsbildungswerk hier in Bethel musste in der Theatergruppe in ersten Hälfte dieses Jahres wegen dem Lock-down und der Abstandsregelungen ganz neu nachgedacht werden, denn man durfte sich dort seit Februar in einer Gruppe zum Proben nicht mehr treffen.

Entstanden ist nach einigen Überlegungen ein Hörspiel, zu welchem jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin von zu Hause aus seinen/ihren Beitrag leisten konnte. Die Enstehung der Idee hier bei unseren Podcasts: „Corona-bedingt“ – entsteht Theater zum Hören