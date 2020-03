Corona trifft uns alle

Besser ein „Geister-Gottesdienst“ als kein Gottesdienst.

Beim Fußball finden Spiele ohne Zuschauer statt, in der Zionskirche finder der Gotttesdienst ohne die Gemeinde statt.

Warum ?

Damit Antenne Bethel ihn übertragen und zu Ihnen nach Hause bringen kann.

Die Zionsgemeinde hat heute Nachmittag entschieden, dass der Gottesdienst am kommenden Sonntag, 15. März, zum Schutz vor Ansteckung mit dem Corona-Virus ausfällt.

Uns war es aber wichtig, dass die für viele in Bethel so wichtige Stunde nicht (auch) den allgemeinen Einschränkungen zum Opfer fällt.

Wir freuen uns, dass die Zionsgemeinde unsere Anregung eines reinen „Radio-Gottesdienstes“, also ohne Gemeinde, aufgegriffen und so schnell umgesetzt hat. Wie es weitergeht, wird sich zeigen, wir stehen für Sie bereit.

Also, wir hören uns

Am Sonntag um 10:00 Uhr

auf der 94,3 Mhz