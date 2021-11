Die WDR-Volos zu Gast bei Antenne Bethel

In diesem Jahr freuen wir uns wieder den WDR bei Antenne Bethel zu begrüßen. Die Volontäre (Auszubildenden) proben bei Antenne Bethel den Ernstfall und übernehmen in Woche vom 22. bis 26.11.2021 das Programm. Von Montag – Freitag hören Sie täglich 2 Stunden Programm der WDR Kollegen: Von 12:00 – 13:00 Uhr: Herzfrequenz und von 13:00 – 14:00 Uhr: Abgefahren. Der Name verrät es schon, die WDR-Volontäre sind mit Ihrem Ü-Wagen an den Themen direkt vor Ort. Von 18:00 – 19:00 Uhr hören Sie dann die Wiederholung von Herzfrequenz.

Wir wünschen den WDR-Kollegen viel Spaß bei uns!