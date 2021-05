Erdbeeren für Antenne Bethel

Bei so einem tollen Wetter steigt auch die Lust auf frisches Obst und daran soll es hier in Bethel nicht scheitern. Die Erdbeersaison ist gestartet und boomt. An verschiedenen Stellen ist sicher auch Ihnen schon eine große Erdbeere mit einem Pfeil drauf aufgefallen. Zum Beispiel lässt sich eine solche vor dem Kreisel an der Tonkuhle entdecken. Der Pfeil deutet nach rechts. Grund dafür ist, dass sich der Erdbeerstand auf der rechten Seite neben der Brockensammlung befindet. Wir haben uns dorthin auch auf den Weg gemacht.