In Eckardtsheim fand heute ein Gottesdienst für proWerk Mitarbeiter statt. Thema war vorallem der Frieden in unserer Welt, so bekam jeder Besucher am Ausgang einen, aus Holz angefertigten, Friedensanhänger. Der Anhänger soll symbolisieren, dass wir alle „Anhänger des Friedens“ sind.