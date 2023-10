Das Bildungsbüro der Stadt Bielefeld braucht eure Rückmeldung:

Nutzt diese Befragung und teilt mit, was euch in der Bildungsregion Bielefeld bewegt und welche Bildungsthemen euch in Bielefeld besonders wichtig sind. Wer sich darüber hinaus engagieren möchte, hat die Möglichkeit, die 9. Bielefelder Bildungskonferenz am 30. November in diesem Jahr und somit die Bildungsarbeit in Bielefeld mitzugestalten! Macht mit!