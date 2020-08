I-Männchen-Tag!

Natürlich auch an der Martinschule, der Grundschule hier in Gadderbaum! Wegen der Corona-Bestimmungen musste hier auf das sonst übliche Kaffee- und Kuchen-Buffet für die Angehörigen verzichtet werden und gewartet wurde vor dem Tor zum Schulhof – und dort ist es schon jetzt seeeeehr warm!

Dennoch an alle Neulinge in den Schulen hier in Bethel, Gadderbaum und Eckardtsheim: euch allen einen möglichst schönen, entspannten und guten Start in die Schule!