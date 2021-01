Ich will Ihnen mal was sagen…

…so zum Jahreswechsel.

Klar, Sie wissen es. Ein schwieriges Jahr geht zu Ende. Für uns alle. Aber auch für uns als integrativer Radiosender.

Eigentlich hätte es unser schönstes Jahr werden können. Im November konnten wir unser 20 jähriges Jubiläum feiern, bereits im Sommer wurde unsere langjährige integrative Arbeit belohnt, als wir den dritten Platz beim diesjährigen „Bielefeld-Preis“ belegten. Auf beides sind wir mächtig stolz.

Aber auch wir mussten uns einschränken. Viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehören zu einer Risikogruppe, so dass wir uns das ganze Jahr über einen Lockdown verordnet haben. Und als wir glaubten, es geht wieder, Sendungen für alle sind wieder möglich, kam der zweite Lockdown. Hier noch einmal ein Riesendank an unser ganzes Team, dass ihr die Entscheidung so hingenommen habt.

Jetzt setzen wir riesige Hoffnungen in 2021, wie Sie wahrscheinlich auch. Wir möchten endlich wieder gemeinsam das tun, wofür Antenne Bethel steht: Gemeinsam Radio machen für Bethel, Gadderbaum und Eckardtsheim.

Klar, wir waren trotzdem nicht untätig, unser Programm lief weiter, gemeinsame Projekte mit der Zionskirche entstanden, zusammen mit den Friedrich von Bodelschwingh-Schulen haben wir deren traditionellen Gottesdienst zum Schuljahresabschluss möglich gemacht.

Auch unser Team hat gelernt, auf Distanz zusammenzuarbeiten, es gab immer wieder Beiträge und Einspieler, die so entstanden sind. Und hier haben wir einen solchen für Sie. Er enstand Sylvester spontan, nur per Sprachnachricht mittels Smartphone. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein…