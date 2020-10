Keine Stadtbahn am Wochenende in Richtung Senne

Wer am Wochenende mit der Straßenbahn in Richtung Brackwede oder Senne fahren möchte, der muss sich auf zahlreiche Änderungen einstellen.



Grund dafür ist, dass Mobiel ab Freitag eine Weiche in Höhe der Haltestelle Brackwede Bahnhof einbaut. Deshalb ist in Richtung Brackwede und Senne kein Stadtbahnverkehr möglich. Die Weiche dient dazu, dass bei Veranstaltungen in der Hauptstraße oder Verkehrsstörungen die Bahn dort das Gleis wechseln und wieder zurück fahren kann.

Für das Wochenende werden Busse eingesetzt. Sie fahren ab der Haltestelle Adenauerplatz in Richtung Senne.

Der Umstieg ist barrierefrei, die Haltestelle befindet sich in der Gadderbaumer Straße.

Weil die Busse dann durch die Gadderbaumer Straße fahren, gibt es noch eine weitere Änderung im Gadderbaumer Busverkehr.

Die Linie 29 in Richtung Innenstadt fährt die Haltestelle Bethel in der Gadderbaumer Straße nicht an. Die Busse halten an der Haltestelle Bethel an der Artur-Ladebeck-Straße gehen. Die liegt gegenüber dem Hochbahnsteig der Linie 1.

