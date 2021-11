Liebe Kinder in Bethel und Gadderbaum: wer am Donnerstag (den 11. November) seine Laterne noch einmal ausführen möchte und zwischen 18 und 19 Uhr bei uns am Dankort vorbei kommt und uns dazu ein St. Martins-Lied singt, bekommt von uns (Corona-gerecht!) eine kleine Leckerei und kommt vielleicht ins Radio! Wir freuen uns sehr auf euch! ✨🌠🕯😊