Live-Radiokonzert mit den Bielefelder Philharmonikern am Donnerstag, den 18. März aus der Zionskirche

Die Bielefelder Philharmoniker haben den Probenbetrieb wieder aufgenommen und bereiten sich auf einen möglichen Veranstaltungsbetrieb ab Mai vor. Eine Kooperation mit den v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel ermöglicht es, dass Ergebnisse der ersten Proben zu hören sein werden, obwohl noch keine Besucherinnen und Besucher in die Konzerte kommen können:

Am Donnerstag, den 18. März wird um 19:00 Uhr ein Konzert der Bielefelder Philharmoniker live aus der Zionskirche über Antenne Bethel gesendet. Auf dem Programm steht Musik von Gabriel Fauré, Joseph Haydn und anderen. Außerdem spielen die Blechbläser Stücke aus ihrem „Bi-Metall“-Repertoire. Die Leitung hat GMD Alexander Kalajdzic.

Dieses Konzert wird in Kooperation mit den v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel ermöglicht, mit denen die Bielefelder Philharmoniker unter anderem bei der Durchführung der Familienkonzerte der Reihe „Klassik um 3“ seit Jahren zusammenarbeiten.

Die Zionskirche verfügt über ausreichend Platz, so dass auch unter Einhaltung aller Abstände zum Schutz der Musikerinnen und Musiker eine zumindest kleine Orchesterbesetzung zusammenkommen kann. Und da Antenne Bethel seit über 20 Jahren die Gottesdienste aus der Zionskirche überträgt, ist die nötige technische Voraussetzung für eine Übertragung bereits vorhanden, um in Konzertqualität auszustrahlen. Dieses Konzert ist ausschließlich auf Antenne Bethel zu hören, die Zionskirche ist am Donnerstag für Besuche nicht zugänglich.

In Bethel, Gadderbaum und Eckardtsheim können Sie das Konzert auf UKW 94,3 MHz hören, aber auch über unsere Website.