Musikalischer Weihnachtsgottesdienst der Friedrich von Bodelschwingh-Schulen dieses Jahr als Radiogottesdienst

Traditionell findet an einem Abend in der letzten Woche vor den Ferien der Musikalische Weihnachtsgottesdienst der Friedrich von Bodelschwingh-Schulen in der Zionskirche statt. Aber, wie so vieles, ist in diesem Jahr alles anders

Coronabedingt muss der Gottesdienst in der Zionskirche ausfallen.

Als Ersatz haben die Schülerinnen und Schüler zusammen mit ihren Lehrern einen „Radiogottesdienst“ konzipiert. Diesen senden wir zu folgeden Zeiten:

Sonntag, 13.12.2020, 15:00 Uhr

Mittwoch, 16.12.2020, 19.00 Uhr

Sonntag, 20.12.2020, 15:00 Uhr

Freuen Sie sich auf besinnliche 40 Minuten.

Foto: Beatrix Haller-Hautz / pixelio.de