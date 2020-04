Ab Donnerstag, 2. April, werden für eine Woche täglich um 18.45 Uhr bei uns im Programm Orgelandachten aus der Zionskirche gesendet. Im Zentrum der Orgelandachten, die jeweils live aus der Zionskirche übertragen werden, steht immer ein Passionslied in verschiedenen Vertonungen für Orgel. Zionskantor Christof Pülsch spielt die Orgel in der Zionskirche und führt auch in den Choral ein. Jeweils um 18.45 Uhr schaltet wir aus dem Studio live in die Zionskirche. Die besonderen musikalischen Passionsandachten bei Antenne Bethel laufen vom 2. bis zum 8. April.