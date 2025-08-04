Pkw-Brand in der Tiefgarage an der Deckertstraße

Am 4. August, gegen 20:00 Uhr wurde die Feuerwehr über einen brennenden Pkw in der Tiefgarage des Ärztehauses an der Deckertstraße informiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr quoll dichter Rauch aus allen Öffnungen der Garage. Der Feuerwehr, die mit etwa 70 Kräften plus Rettungsdienst angerückt war, gelang es, das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen. Das Gebäude, dessen medizinische Einrichtungen teilweise noch in Betrieb waren, war zuvor von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geräumt worden, so dass niemand verletzt wurde. Die über der Tiefgarage liegenden Praxen wurden vermutlich nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Die Ursache des Pkw-Brandes ist nach Auskunft des Einsatzleiters der Feuerwehr unbekannt.