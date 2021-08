Sonntagnacht um 0 Uhr ist die Anmeldung für den Hermannslauf am 10. Oktober gestartet. In den vergangenen Jahren waren die Startplätze innerhalb von wenigen Stunden ausgebucht. Dieses Jahr sind laut Ausrichter, der Turn- und Sportverein Einigkeit noch etwa 5000 Start-Plätze frei. Mitlaufen dürfen den „Herbst-Hermann“ pandemiebedingt nur Genesene oder Geimpfte. Daher an alle Lauf-Freunde in Bethel, Gadderbaum und Eckardtsheim: Hier geht es zur Anmeldung.