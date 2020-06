Stolpersteine wurden geputzt

Beim Lesen der Überschrift könnte man auf den Gedanken kommen, dass Stolpersteine doch lieber sauber verlegt, als geputzt werden sollten. Im Prinzip richtig, doch mit diesen Stolpersteinen hat es eine besondere Bewandtnis.

Mit ihnen soll an das Schicksal der Menschen erinnert werden, die in der Zeit des Nationalsozialismus (NS-Zeit) verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. Und damit die Erinnerung im wahrsten Sinne des Wortes nicht verblasst, werden Sie von Zeit zu Zeit geputzt. In Bielefeld haben das in der vergangenen Woche Schülerinnen und Schüler des Oberstufenkollegs und der Luisenschule gemacht. In unserem heutigen Magazin berichten wir über die Aktion, denn auch in Bethel gibt es welche.

Ach, Sie wissen gar nicht, wo überall welche verlegt sind ? Kein Problem, hier geht’s zur Karte