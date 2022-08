Straßenfest bei Kaiserwetter in Bethel

Gut besucht waren alle Aktionen inklusive Flohmart und Ausstellung der Neuen Schmiede. Laut wurde es als die inklusive Rock-Band Maluka auf der Bühne am Saronplatz aufspielte. Samstag Abend gab es noch das Musik-Duo „Extraschaf“ der Theaterwerkstatt Bethel und ab 19 Uhr mit „Marion und Bobo“ Musik auf dem Bethelplatz. Beides kostenlos und für alle. Insgesamt war es ein toller Nachmittag, man sah viele zufriedene Gesichter.



Einen kurzen Rückblick hören Sie in unserem Magazin am Montag ab 18:00 Uhr und in der Wiederholung am folgenden Dienstag ab 13:00 Uhr