Theatergruppe on Tour!

Die Theatergruppe „Power to the people“, bestehend aus Wohnungslosen und ehemals Wohnungslosen, ist am Wochenende in Leipzig aufgetreten.

Anlässlich des Tages der Wohnungslosen hat die Gruppe dort ihr Stück „Seitdem ich denken kann, habe ich ein gebrochenes Herz“ aufgeführt.

Das Stück handelt davon wie es ist wohnungslos zu sein und thematisiert alle damit verbundenen Aufgaben und Emotionen. Auch soll es aufzeigen, dass jeder einmal wohnungslos werden kann.

Bald ist das Stück auch noch in Freistadt und Stuttgart zu sehen. Weitere Infos dazu gibt es unter: http://www.theaterwerkstatt-bethel.de.