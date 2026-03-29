Tom Brüntrup besuchte Antenne Bethel

Der Landtagsabgeordnete und Bielefelder CDU-Kreisvorsitzende Tom Brüntrup besuchte unseren Sender und zeigte sich beeindruckt von der gelebten Zusammenarbeit von Menschen mit und ohne Einschränkung.

Besonders würdigte er das Engagement des ehrenamtlichen Teams, das nun schon seit 25 Jahren den Sender trägt, und zollte dessen Leistungen großen Respekt.

Im Anschluss an ein Interview nahm Tom Brüntrup an der monatlichen Redaktionskonferenz teil. Dort tauschte er sich intensiv mit den Teilnehmenden aus.

Das Interview können Sie in unserer Audiothek nachhören.