Überfall auf Supermarkt in Bethel am 20. Dezember. Jetzt liegt ein Phantombild vor

Am 20. Dezember letzten Jahres, gegen 20:10 Uhr, wurde ein Supermarkt in der Straße „An der Tonkuhle“, gegenüber der Brockensammlung, hier bei uns in Bethel überfallen.Die Täter flüchteten in Richtung Quellenhofweg, wir berichteten darüber.

Nach Zeugenaussagen konnte die Kriminalpolizei jetzt Phantombilder der Täter erstellen.

Sie können sie hier abrufen.

Die Polizei fragt, wer die Personen kennt, oder sie dort im Umfeld gesehen hat. Es wird vermutet, dass der Tatort vorher ausgespäht wurde. Die genauen Personenbeschreibungen finden Sie hier