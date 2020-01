Unser Übertragungswagen

Bei Wind und Wetter, egal, ob Schnee, Regen oder Sonne, über fünf Jahre war er unser Begleiter. Die Bewohner von Bethel wussten, jetzt ist Antenne Bethel wieder unterwegs. Wann immer etwas los war in Bethel, wir waren mit dem Übertragungswagen am Ort, egal, ob Weihnachtsmärkte in Bethel und Eckardtsheim, Bethel Atletics, die Bielefelder Nachtansichten, oder Sommerfeste in Bethel. Und alles emmissionsfrei, denn es war ein Elektrofahrzeug. Das ist jetzt vorbei.

Das Fahrzeug, ein Mercedes Vito, wurde uns, wie auch vielen anderen gemeinnützigen Einrichtungen in Deutschland, gegen einen geringen Kostenbeitrag von der Fa. Mercedes Benz zur Verfügung gestellt. Nach einer kurzen Vertragsverlängerung hat der Bielefelder Mercedes Händler Beresa den Vertrag jetzt gekündigt. Wie es jetzt weitergeht, können wir noch nicht sagen. Wir müssen neu planen. Eins aber ist sicher. Unser tägliches Magazin und der Gottesdienst aus der Zionskirche am Sonntag läuft weiter. The show must go on. In diesem Sinne, Lebewohl Vito