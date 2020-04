Natürlich wissen Sie längst, dass zu diesem Osterfest keine öffentlichen Gottesdienste veranstaltet werden dürfen. Aber:

Antenne Bethel überträgt natürlich, so wie Sie es gewohnt sind, die Gottesdienste zum Osterfest aus der Zionskiche. Diese Gottesdienste werden von der Zionskirche – ohne Gemeinde in der Kirche – für Sie am Radio gestaltet.

Hier die Termine:

Karfreitag: 10:00 Uhr und 15:00 Uhr

Ostersonntag: 10:00 Uhr

Ostermontag: 10:00 Uhr