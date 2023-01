„Welcome back“ in der Disco Nr.7

Gestern war es wieder soweit! In der inklusiven Disco Nr.7, der Freizeitschmiede, wurde wieder gefeiert. Ab jetzt findet die Disco wieder an jedem ersten Mittwoch im Monat statt. Der nächste Termin ist am 1.Februar, wobei die Veranstaltung, unter dem Motto „Love Special“, stattfinden wird.