Wenn die alten Gebäude und Häuser hier in Bethel sprechen könnten…

… dann hätten sie viel zu erzählen. Von gesellschaftlichen Umbrüchen, mehr Inklusion, aber vor allem von den vielen Menschen, die vor ihren Fassaden her spaziert sind, aus den Fenstern herausgeblickt haben oder durch die Türen gegangen sind.

„Gebäude erzählen Geschichten“

Das ist der Titel unserer neuen Serie hier auf Antenne Bethel.

Über die nächsten Wochen hören sie nun jeden Dienstag und Donnerstag jeweils eine Folge der Serie „Gebäude erzählen Geschichten“. In jeder Folge erhalten Sie spannende Einblicke in ein Betheler Haus oder eine Sehenswürdigkeit.

Sie sind auch nach der Sendung in unserer Audiothek abrufbar.